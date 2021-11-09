



Щонеділі українська телеведуча Іванна Онуфрійчук постає на екранах телеканалу 1+1 у шоу "Танці з зірками". Новий випуск проекту був присвячений сім’ї та учасники танцювали зі своїми рідними.



Прийшов підтримати кохану і чоловік Іванни Алмаз. Проте на знімання він завітав не з порожніми руками. Онуфрійчук отримала у подарунок розкішний букет червоних та білих троянд. Про це вона розповіла у своєму Інстаграм, де поділилась відповідними фото.



Також на зйомках була присутня мама ведучої та інші її рідні.



"Сімейний вечір на «Танцях з зіркми» особливий для мене, бо сьогодні вперше на ефір прийшов мій коханий. Для мене підтримка рідних і коханого наздвичайно важлива. Це люди, з якими я завжди раджуся, ділюся усіма моментами та яких ціную більше за все. Щаслива, що сьогодні вони в залі і я відчуваю їхнє тепло", - розповіла Іванна.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Іванна Онуфрійчук (@ivannaonufriichuk)

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