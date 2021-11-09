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Оккупанты повредили газопровод в Луганской области
09.11.2021 19:15
Оккупанты в ходе обстрела повредили газопровод высокого давления близко села Нижнее Щастинского района Луганской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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