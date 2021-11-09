Погода, Новости, загрузка...
Бодибилдер со Львовщины завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Испании
09.11.2021 19:45
На чемпионате мира по бодибилдингу в Испании серебряную медаль завоевал представитель Львовщины Михаил Павлюк.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий