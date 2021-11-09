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В Канаде создали робота, которая может вакцинировать без иглы
09.11.2021 20:05
Канадская компания Cobionix разработала автономную робота Cobi, которая может вакцинировать людей без использования иглы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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