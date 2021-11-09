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Мелочь из СССР может озолотить: на какую монету надо обратить внимание
09.11.2021 20:15
Мелочь из СССР может озолотить: на какую монету надо обратить внимание По теме:

Советскую монету продают почти за 14.5 тысячи долларов/коллаж УНИАН

Советскую монету номиналом в 3 копейки продают более чем 14,4 тысячи долларов. Выручить баснословную сумму можно за редкий экземпляр 1937 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте , передает  со ссылкой на .

Особенность именно этой монеты в том, что на ней стоит штемпель монеты другого номинала. Среди нумизматов такие монеты называют "перепутками".

Ранее такую монету уже продали за почти за 10 тысяч долларов. Обычные монеты номиналом в 3 копейки 1937 года выпуска с правильным штемпелем стоят только ничего – 20 гривен.

Цена редких монет зависит от разных факторов. На аукционах можно найти разные экземпляры, но высоко ценятся старинные, пробные и монеты с браком. Именно уникальные экземпляры больше только интересуют коллекционеров, следовательно они готовы выложить за них немалые деньги, ведь такая монета может быть единственной в свое роде.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Петрович 17.10.2014 11:16
Ты ошибаешься Адамов. Это и есть патриоты. Жаль что ты этого не понял.
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