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В Украине расширили список профессий для обязательной COVID-вакцинации
09.11.2021 20:15
Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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