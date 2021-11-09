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ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий
09.11.2021 20:35
Совет Европейского Союза утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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