ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий
09.11.2021 20:35
Совет Европейского Союза утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
последние сводки
сводки
путешествий
для
связи
ухудшением
ситуации
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
RSS
2008-2021 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
IT Outsourcing and CyberSecurity
IT Support and Cloud Management with SpaceTech
Digital Transformation and DevOps
-->