Дабы избежать коллапса НКРЕКП приняла решение, что ТЭС и ТЭЦ могут работать на газе, ибо нет угля. Бинго! Ведь после того, как Путин ограничил продажу энергетических углей, заблокировал транзит угля из Казахстана вместе с электроэнергией из Беларуси, то возможность покрывать пиковые скачки у Украины теперь осталась только за счет ТЭС, которые работают на газе.

Об этом на своей страничке в Фейсбуке политолог Юрий Романенко, информирует со ссылкой на .

"То есть их переключат с угля на газ. На очень дорогой газ. С учетом того, что постоянно снижает транзит газа через Украину, чтобы Украина как можно больше газа тратила на поддержание объема в сети и в идеале не справилась с прокачкой транзита плюс могла меньше выбирать из ПГХ, то логика Путина очевидна - оставить Украину ко второй половине зимы без газа в ПГХ.

Чем это чревато бесспорно. Так же как и конечно, что за 8 лет Украина ничего не сделала, чтобы убрать зависимость от российских энергоресурсов", - завершает Романенко.

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