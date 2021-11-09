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В Норвегии застрелили мужчину, который бросался на прохожих с ножом
09.11.2021 21:35
В столице Норвегии Осло мужчина с ножом бросался на прохожих, после чего его застрелили полицейские.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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