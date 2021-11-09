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Стокгольм вдвое сократит количество электросамокатов в городе
09.11.2021 21:45
Власти Стокгольма поддержали сокращение количества электросамокатов в городе почти вдвое.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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