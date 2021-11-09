Без пары месяцев как год назад в произошло событие, которое сложно было себе представить. Разгневанная толпа ворвалась в здание Капитолия в Вашингтоне.

Штурм Капитолия в Вашингтоне стал не только событием аховым, но и яркой демонстрацией того, как российские агенты влияния и тщательно спланированные информационные спецоперации, способны контролировать толпу и провоцировать масштабные антисоциальные и политические акции, военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует со ссылкой на .

На тему штурма Капитолия было написано много материалов, в которых излагалась последовательность воздействия извне на политическую ситуацию в . Одним из моих первых материалов, посвящённых этой теме, была статья "" в которой я не сомневался в причастности российских спецслужб к событиям в Вашингтоне. Но, не смотря на множество имевших место на тот момент фактов и на появившиеся факты позже, многие отвергали эту версию, выстраивая барьер перед восприятием того, что Россия способна на такие акции не только в ближнем зарубежье, а в США!

Но вспомнил я эти события сейчас не просто так, конечно же, а под сопровождение вынырнувшего на информационную поверхность такого себе общественного деятеля как Эван Ньюман.

Дело в том, что Эван Ньюман был одним из участников штурма Капитолия, а сейчас он запросил политического убежища в Беларуси. Причём обратился о предоставлении убежища в эфире государственного телеканала "Беларусь-1".

Не совсем понятно, почему именно Беларусь, а не Россия, что было бы куда более логичным. Хотя, может показаться, что в России на сегодняшний день и без того скрывается предостаточное количество всякого международного сброда. Причём я имею ввиду не просто банальных уклонистов от налогов.

Например, именно Россия стала прибежищем для разыскиваемого ФБР главаря неонацистской группировки The Base Ринальдо Назарро, известного в неонацистских кругах под псевдонимами «Норманнское копье» и «Римский волк», сейчас проживающий в элитной квартире в Санкт-Петербурге.

А потому, Россия не жадная, своими агентами в бегах вполне может поделиться и с Беларусью? Вот только интересно то, что если Беларусь предоставит это убежище данному преступнику, то это в свою очередь лишний раз повысит градус политической конфронтации по отношению к Беларуси, вероятно ещё и послужит поводом расширения санкций.

Вот и выходит, что просьба о политическом убежище в Беларуси для Эвана Ньюмана, по сути, агента России в , это не приступ отчаяния “беглеца”, а отыгрыш сценария, написанного для этого персонажа его кураторами.

Выгорит с Беларусью – отлично, ещё один повод подтянуть ошейник на шее Лукашенко туже. Не выгорит – примут с распростёртыми руками в России, выделят квартиру, устроят на работу на ТВ. В шоу Соловьёва либо Скабеевой.

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