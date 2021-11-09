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В Netflix появилась новая функция для детей
09.11.2021 22:15
Стриминговая платформа Netflix разработала новую функцию для детей, чтобы привлечь младших зрителей на свою платформу и помочь открыть для себя новые программы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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