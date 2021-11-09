Украинская певица и модель Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца Playboy. Девушка позировала полностью обнаженной на кровати с бокалом в руке, пишет информирует .

При этом Астафьева предстала в новом образе - она сменила прическу на волнистое каре с челкой.

"Обворожительная", "Лучшая", "Самая красивая женщина", "Волшебная", "Эстетический оргазм", - пишут поклонники в комментариях.

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