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Даша Астафьева полностью разделась для Playboy. ФОТО
09.11.2021 23:15
Даша Астафьева полностью разделась для Playboy. ФОТО По теме:

Украинская певица и модель Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца Playboy. Девушка позировала полностью обнаженной на кровати с бокалом в руке, пишет  информирует .

При этом Астафьева предстала в новом образе - она сменила прическу на волнистое каре с челкой.  

"Обворожительная", "Лучшая", "Самая красивая женщина", "Волшебная", "Эстетический оргазм", - пишут поклонники в комментариях.







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