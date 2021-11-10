|Байден и Си Цзиньпин встретятся виртуально: названа дата
|10.11.2021 08:55
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Виртуальная встреча, запланированная между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином, состоится уже на следующей неделе.Президент Китая Си Цзиньпин пожимает руку вице-президенту США Джо Байдену. Пекин 4 декабря 2013 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Представители Белого дома и посольства Китая в Вашингтоне отказались подтвердить эту информацию.
Как отмечает агентство, обе стороны заявили, что достигли принципиальной договоренности о проведении виртуальной встречи между лидерами государств до конца года после переговоров в швейцарском Цюрихе в прошлом месяце между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главным дипломатом Китая Ян Цзечи.
Официальные лица США считают, что прямые контакты с Си Цзиньпином – лучший способ предотвратить конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает агентство.
Ожидания от встречи большие – Вашингтон и Пекин спорят по разным вопросам, начиная от причин пандемии COVID-19 и заканчивая расширением ядерного арсенала Китая. Но команда Байдена пока не рассчитывает достичь конкретных результатов.
Ранее Власти писали, что Байден раскритиковал Си Цзиньпина за отсутствие на саммите по климату в Глазго.