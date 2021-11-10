Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что избиратели, поддержавшие Владимира Зеленского на президентских выборах, «лоханулись», как и он сам.

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Ранее Власти писали, что перед президентскими выборами 2019 года педиатр Евгений Комаровский, который был представлен кандидатом в президенты Владимиром Зеленским как член его команды, заявил, что не собирается становиться министром в случае победы шоумена на выборах.

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