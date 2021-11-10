Литовские пограничники откроют огонь по вооруженным сотрудникам белорусских спецслужб, если они пересекут границу, но по мигрантам стрелять не будут.

Ночью 10 ноября белорусские пограничники на военных машинах силой доставили к границе с Литвой около пятисот нелегальных мигрантов, приказав разбиться на группы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира