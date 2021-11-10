



Даша Астаф’єва є однією з найвідвертіших українських зірок. Вона не боїться зйомок у сексуальному стилі та показує свою привабливість у фотосесіях.



Після розриву з коханим Даша стала героїнею сторінок українського глянцю Playboy. Такі кадри опублікували на сторінці журналу у Інстаграм.



У кадрі Астаф’єва постала повністю оголеною, тримаючи у руках келих з напоєм. Зірка похизувалась своїми принадами та чудовою фігурою.



Також у кадрі вона позувала з короткою кучерявою стрижкою.



Фанати у захваті від світлини та пишуть зірці багато компліментів.



