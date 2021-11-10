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Даша Астаф’єва повністю оголилась для знімань Playboy
10.11.2021 12:15
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Даша Астаф’єва є однією з найвідвертіших українських зірок. Вона не боїться зйомок у сексуальному стилі та показує свою привабливість у фотосесіях.

Після розриву з коханим Даша стала героїнею сторінок українського глянцю Playboy. Такі кадри опублікували на сторінці журналу у Інстаграм.

У кадрі Астаф’єва постала повністю оголеною, тримаючи у руках келих з напоєм. Зірка похизувалась своїми принадами та чудовою фігурою.

Також у кадрі вона позувала з короткою кучерявою стрижкою.

Фанати у захваті від світлини та пишуть зірці багато компліментів.

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