|Даша Астаф’єва повністю оголилась для знімань Playboy
|10.11.2021 12:15
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Даша Астаф’єва є однією з найвідвертіших українських зірок. Вона не боїться зйомок у сексуальному стилі та показує свою привабливість у фотосесіях.
Після розриву з коханим Даша стала героїнею сторінок українського глянцю Playboy. Такі кадри опублікували на сторінці журналу у Інстаграм.
У кадрі Астаф’єва постала повністю оголеною, тримаючи у руках келих з напоєм. Зірка похизувалась своїми принадами та чудовою фігурою.
Також у кадрі вона позувала з короткою кучерявою стрижкою.
Фанати у захваті від світлини та пишуть зірці багато компліментів.
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