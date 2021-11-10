|"Танці з зірками" чвертьфінал: під пісні якого виконавця танцюватимуть учасники шоу
|10.11.2021 12:55
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Вже цієї неділі, 14 листопада глядачі телеканалу 1+1 побачать чвертьфінал шоу "Танці з зірками". Проект наближається до свого фіналу та у шоу залишились лише найсильніші.
Творці шоу вже розсекретили тему майбутнього випуску. У новому прямому ефірі учасники танцювати під хіти Заслуженого артиста України Дмитра Монатіка.
Наразі невідомо, які композиції артиста прозвучать на головному паркеті країни та чи виконуватиме він їх сам.
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