



З народженням третього сина Катя Осадча стала ще активнішою у соціальних мережах та ділиться своїм сімейним контентом з фанатами, які обожнюють фото з її дітьми.



У Інстаграм ведуча опублікувала нові світлини з наймолодшим сином Данилом. У кадрі Катя позувала у одязі від Андре Тана. Вона обрала білі широкі штани та кофтинку з квітковим принтом. Волосся вона розпустила та вклала у легкі хвилі. Макіяж зірка обрала легкий та ніжний.



На руках Осадча тримала сина, який позував у коричневих штанах, в’язаному светрі та шапці. Також на хлопчику були милі шкарпетки.



Фанати зірки замиловані такими кадрами та пишуть багато приємних компліментів.



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