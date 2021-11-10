Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, фристайлист Александр Абраменко, ставший в прошлом году отцом, высказал свое мнение о войне с Россией и заявил, что не может однозначно утверждать, что — страна-агрессор.

— Для вас неоднозначно, что Россия — агрессор, аннексировавший Крым и начавший войну на востоке Украины? — спросили 33-летнего уроженца Харьковской области во время интервью , информирует со ссылкой на .

— Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, — а правда ли это? Вернее, не так. Мне кажется, что все это спланировано.

— С обеих сторон?

— Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая стороны, которые в этом заинтересованы.

— Кого вы имеете в виду?

— Я не знаю. Кто там что придумал. Я ведь не в тех кругах общаюсь. Может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется. Во всяком случае, страдают только люди — что с нашей стороны, что с их стороны.

— . Как вы общаетесь на эту тему в семье?

— Мы можем пообсуждать, но не в плане выяснения отношений.

— Вы живете с ней в . Как ей находиться в информационном пространстве Украины, в котором Россию четко называют агрессором, убивающим наших солдат?

— Ей здесь комфортно, нормально.

— Жена тоже считает ситуацию неоднозначной?

— Ну да. Однозначно это как в 1942 году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто правды не скажет — из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал.

Александр Абраменко с женой и сыном

Напомним, что после успеха на Олимпиаде Александр Абраменко в 2019 году стал вице-чемпионом мира в .

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