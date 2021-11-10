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Апелляцию на закрытие дела "Роттердам+" отзывают
10.11.2021 14:55
Бывший нардеп Виктор Чумак отзывает свою апелляцию в Высшем антикоррупционном суде на решение о закрытии дела "Роттердам+".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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