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Google разработал функцию для владельцев домашних животных
10.11.2021 15:05
Компания Google представила новую функцию, которая будет находить двойника вашего домашнего питомца на исторических картинах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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