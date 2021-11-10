|Полякова убили и пытаются замять дело, – нардеп от СН
|10.11.2021 15:15
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Возможные причастные к убийству Антона Полякова пытаются замять случай.Депутат не верит в официальную версию смерти Полякова
Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Артем Дмитрук в эфире программы «Хард из Влащенко» на телеканале «Украина 24″ .
Депутат не верит в официальную версию смерти Полякова и уверен, что его смерть была убийством, а расследование пытаются замять те, кто к нему причастен.
«Он был молодым, перспективным, харизматичным человеком, у которого все было впереди. Убить себя – это лишнее», – сказал депутат.
Дмитрук также отметил, что как представитель правоохранительного комитета еще в первые дни после смерти Полякова подготовил обращение в МВД.
«Я требовал сделать, если это нужно, закрытое заседание правоохранительного комитета. Чтобы пришли правоохранители, замминистра или министр и дали нам четкие ответы: что произошло, что происходит сегодня, на каком этапе расследования, кто занимается», – рассказал он.
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