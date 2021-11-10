Большинство депутатов нижней палаты парламента Чили поддержали импичмент президента Чили Себастьяна Пинеры. Процесс был начат после обнародования данных об офшорах во время утечки Pandora Papers.

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За отстранение главы государства проголосовали 78 депутатов, против – 67, еще трое воздержались. Теперь процедуру рассмотрят в Сенате, однако там голосов необходимо не менее двух третей.

Импичмент президента Чили был инициирован представителями оппозиционных партий после утечки Pandora Papers. Там обнаружили документы о продаже горнодобывающей компании через фирму семьи главы государства – сделка была заключена в 2010 году во время первого президентского срока, а все финансовые операции проводились через офшор на Британских Виргинских островах.

Сам президент заверяет, что во время сделки не было никаких нарушений и конфликта интересов.

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