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Премьер-министр Швеции подал в отставку
10.11.2021 15:25
Премьер-министр Швеции Стефан Левен подал заявление об отставке на встрече со спикером парламента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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