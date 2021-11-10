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Ксенія Мішина розповіла про лікування у психлікарні
10.11.2021 15:35
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Українська акторка Ксенія Мішина нещодавно шокувала фанатів зізнанням, що лікувалась у психлікарні.

У своїй новій публікації у Інстаграм зірка детальніше розповіла про цю подію. Артистка потрапила туди з власного бажання, адже хотіла отримати відповіді на свої запитання щодо здоров’я.

Лікарка діагностувала у Мішиної невроз. Це захворювання, яке спричинене нервовою перезавантаженістю.

Тому акторці довелось займатись зі спеціалістом, який допомагав їй. Процес відбувався 3 місяці та протягом цього часу Ксенія знайомилась з собою та своїм тілом і свідомістю.

"Усього ми займалися близько 3 місяців і це було справжнім знайомством із собою. Поступово я розкривала такі верстви психіки, яких раніше навіть боялася доторкнутися і саме цей страх і блокував мене, мою свідомість і тіло. Це було боляче, але чесно та правильно. Це надихало", – зізналась зірка.

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Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)


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