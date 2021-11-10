Погода, Новости, загрузка...
Астронавты SpaceX: успешный возврат
10.11.2021 16:15
Четыре астронавта вернулись на Землю на корабле SpaceX после 200 дней в космосе, и уже сегодня ночью запланирован запуск новой миссии

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий