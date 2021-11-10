Погода, Новости, загрузка...
Маск потерял 50 миллиардов долларов за два дня
10.11.2021 16:45
Состояние американского миллиардера Илона Маска за два дня снизилось на 50 миллиардов долларов из-за падения котировок акций его компании Tesla.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий