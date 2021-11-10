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Маск потерял 50 миллиардов долларов за два дня
10.11.2021 16:45
Состояние американского миллиардера Илона Маска за два дня снизилось на 50 миллиардов долларов из-за падения котировок акций его компании Tesla.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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