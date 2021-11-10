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Китай объявил боевую готовность из-за визита делегации США на Тайвань
10.11.2021 16:55
Китай заявил, что американская делегация прибыла в Тайвань на военном самолете, и привел в боевую готовность войска в направлении Тайваньского пролива.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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