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Китай объявил боевую готовность из-за визита делегации США на Тайвань
10.11.2021 16:55
Китай заявил, что американская делегация прибыла в Тайвань на военном самолете, и привел в боевую готовность войска в направлении Тайваньского пролива.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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