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Две группы мигрантов прорвались из Беларуси в Польшу
10.11.2021 17:05
Две крупные группы мигрантов нелегально пересекли границу и попали в Польшу с территории Белоруссии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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