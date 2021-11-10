|Беженцы для депутатов Бундестага и санкции для граждан Никарагуа: итоги заседания СНБО
|10.11.2021 17:35
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На экстренном заседании СНБО рассмотрели заявление социал-демократов Германии о переправке беженцев с польской границы в Украину, обсудили энергетический терроризм России и ввели персональные санкции против граждан РФ и Никарагуа.Алексей Данилов рассказал об итогах заседания СНБО
Итоги заседания подвел на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов
В частности, он прокомментировал
«У нас на СНБО рассматривался вопрос по
Также на заседании обсудили
«В случае необходимости, если в дальнейшем будет продолжаться сложная ситуация, мы не исключаем использование РФ вопроса энергетического терроризма по отношению к нашей стране, будут приняты соответствующие решения. Очень быстро, жестко и в соответствии с интересами нашей страны», — сказал Данилов.
Также на СНБО ввели
Кроме того, принято решение о
Кроме того, Данилов заявил, что СНБО
Ранее Власти писали, что заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду будет посвящено ситуации, которая сложилась на границе с Беларусью.