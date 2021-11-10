"Растительное молоко - альтернатива коровьему? Считать этот напиток молоком несправедливо. Ведь молоко, по определению, это продукт молочных желез млекопитающих. Растительное же молоко (таким словом его привычно называют) - это не что иное, как напиток из воды, семян или орехов, водная эмульсия, например, миндаля, овса или риса. И естественно, что свойства зависят от растения, из которого его изготовили, это просто другой продукт", - об этом на своей страничке в Фейсбуке диетолог Светлана Фус, информирует со ссылкой на .

"А что у него общего с молоком? Только жидкая консистенция и цвет, и то не всегда, и присутствие слова “молоко“ в названии.

Эти растительные напитки подходят людям с непереносимостью лактозы или аллергией на белок коровьего молока.

Их можно вводить в рацион детей от одного года. Но есть исключение - рисовое молоко не рекомендуется детям до 4-5 лет из-за возможного содержание мышьяка в рисовых отрубях, которые используют для приготовления продукта. Количество мышьяка в рисовом молоке безопасно и не вредит взрослым, но это может быть вредно детям.

Каждый из растительных напитков имеет свой вкус, состав и усвояемость. В некоторых растительных напитках будет чуть больше каких-то определенных витаминов, например, в арахисовом молоке больше витамина Е, чем, скажем, в соевом.

В овсяном есть бета-глюканы, влияющие положительно на иммунитет. Кроме того, в растительное молоко промышленного производства часто добавляют кальций и витамины А и Д.

В соевом молоке больше растительного белка. Этим оно близко к коровьему молоку. На его основе производят также соевые сливки и йогурт. Ищите соевое молоко без дополнительного жира и добавленного сахара.

Кокосовое молоко более жирное и калорийное по всем видам растительного молока. Такие напитки могут присутствовать в нашем питании, но важно понимать, что они не заменят полезных свойств молочных продуктов, в небольших количествах должны быть в здоровом питании каждый день.

Растительное молоко легко сделать дома самостоятельно, только нельзя долго хранить. Его чаще только добавляют в кофе, используют для выпечки, салатных заправок и тушения овощей", - завершает диетолог.

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