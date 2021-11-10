



У серпні відоме українське спортивне подружжя Олександра та Влади Зінченко стало батьками вперше. У пари народилась донька Ева, обличчя якої вони наразі не показують.



Проте молода матуся викладає багато сімейного контенту. Зокрема, Влада показала фото, де донечка знайомиться з собаками сім’ї - французькими бульдогами Мією і Луї. У кадрі Ева лежала на руках у мами та її обличчя приховали смайликами.



Згодом Влада також показала фото, де собаки спостерігали за маленькою у візочку.



