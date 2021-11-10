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В США разработали робота-швейцар
10.11.2021 19:05
Студенты-инженеры из Цинциннатского университета (США) разработали автономную работу, которая может самостоятельно открывать двери.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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