Появился вполне легальный способ как работать и получать пенсию за выслугу лет / фото УНИАН

Работники бюджетной сферы Украины с соответствующим стажем в профессии имеют право за выслугу лет, однако во многих случаях в связи с выходом на работу граждане могут лишиться этих выплат.

Как пишет издание , чтобы работать дальше и продолжать получать пенсию граждане должны учитывать разъяснения Пенсионного фонда, информирует со ссылкой на .

В "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет" содержится, в том числе, полный список профессий, на которых украинцам, которые желают в дальнейшем получать пенсию за выслугу лет, работать не разрешается.

То есть врачи и медсестры могут работать техническим персоналом или рабочими в медучреждениях. В этом случае они будут получать как заработную плату, так и пенсию за выслугу лет.

На пенсию за выслугу лет имеют право: работники образования, здравоохранения и соцобеспечения; работники, занятые в перевозках и безопасности движения на железнодорожном транспорте и метро; артисты, актеры театра и др.

Представителям этих профессий нужно иметь достаточное количество специального стажа и достичь 60 лет.

Независимо от возраста и с достижением соответствующего стажа выход на пенсию разрешается работникам авиации, образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортсмены, артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира