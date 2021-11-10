В Украине в этом году возбудили около 1200 дел за подделку COVID-документов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Украине в этом году возбудили около 1200 дел за подделку COVID-документов
10.11.2021 19:15
Правоохранители с начала 2021 года начали уже почти 1200 уголовных производств по подделке COVID-документов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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