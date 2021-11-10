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Кабмин уволил главу ГСЧС Чечоткина
10.11.2021 19:25
Кабинет Министров уволил Николая Чечоткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и временно возложил исполнение обязанностей главы ГСЧС на Сергея Крука.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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