В российской Бурятии международную сеть доставки суши "Ёбидоёби" обвинили в том, что они придумали возмутительное, безобразное и название. Хотя в переводе с японского языка оно звучит как: "День недели – суббота".

Об этом пишет Telegram-канал , информирует со ссылкой на .

Сообщается, что владельцы еще в марте стали рекламировать свою доставку на телевидении. Созывали на акцию, и телевизионщиков ничего не смутило. Но вот у зрителей появились вопросы, и кто-то из них обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Бурятии:

"Эксперты провели опрос – итоги их ошарашили. Больше половины респондентов восприняли название как кое-что неприличное".

В Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики", который проводил опрос, отметили, что из-за отсутствия соответствующих знаний название воспринимается людьми как мат.

В итоге, несмотря на истинное значение названия, рекламу признали ненадлежащей, а владельца обвинили в нарушении требования российского законодательства.

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