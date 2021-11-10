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Украина пригрозила Беларуси непоправимыми последствиями за признание Крыма российским
10.11.2021 21:55

В Министерстве иностранных дел Украины пообещали жестко отреагировать в случае официального признания Беларусью оккупированного Крыма российским.

МИД Украины рассказал о последствиях признания оккупированного Крыма российским

Как ранее сообщали Власти, Лукашенко сказал, что признает Крым российским, когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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