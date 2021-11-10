|Украина пригрозила Беларуси непоправимыми последствиями за признание Крыма российским
|10.11.2021 21:55
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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали жестко отреагировать в случае официального признания Беларусью оккупированного Крыма российским.МИД Украины рассказал о последствиях признания оккупированного Крыма российским
Как ранее сообщали Власти, Лукашенко сказал, что признает Крым российским, когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.
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