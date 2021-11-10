Последний доклад Пентагона о военной силе Китая содержит важный и тревожный вывод. В прошлом году считалось, что запасы ядерных боеголовок в Китае находятся в довольно «низких пределах» (около 200) и могут удвоиться к концу десятилетия. В новом отчете утверждается, что Пекин может иметь до 700 ядерных боеголовок уже к 2027 году и «вероятно намерен» увеличить их количество, по крайней мере, до тысячи до 2030 года. По всей вероятности, , пишет , информирует со ссылкой на .

Что происходит на самом деле?

После многих лет относительно «скромных» амбиций Китай, конечно, намерен присоединиться к Соединенным Штатам и России как стратегическое ядерное государство.

Пекин строит новые ракетные шахты и ракеты, инвестирует в гиперзвуковые планеры и продвигается к повышению военной готовности.

Ощутимым доказательством военного расширения стали три ракетных шахты, которые появились в последние месяцы.

Если Китай развернет ракеты во всех 300 новых шахтах плюс 100 дорожно-мобильных ракет, он потенциально окажется на том же уровне, что и Соединенные Штаты (400 ракет наземного базирования) и Россия (около 320), хотя запасы боеголовок в и России больше.

По-прежнему важно внимательно следить за фактическими показателями Китая по стратегическому оружию. Оценки могут быть ошибочными, и намерения Пекина изменяются.

В течение многих лет Китай придерживался стратегии «минимального сдерживания», обещая не использовать оружие первым.

Но в отчете Пентагона сказано, что Пекин движется к стратегии «предупредительного запуска» — Китай называет это «преждевременным предупредительным контрударом», во время которого раннее предупреждение о следующем ракетном ударе может спровоцировать ответную атаку.

Такая стратегия похожа на практику холодной войны Соединенных Штатов и СССР, но это может увеличить риски стратегических просчетов.

В отчете Пентагона подтверждается, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и другие официальные лица обращались к Китаю в конце прошлого года, чтобы развеять мнения Пекина о потенциальной войне с , подчеркивая беспокойство о возможности «недоразумений и просчетов».

Но эти риски будут только расти, поскольку Китай приводит в боевую готовность больше военных сил. 250 испытательных запусков баллистических ракет Китаем в 2020 году превысили количество запусков в 2018 и 2019 годах.

Стремление Пекина создать более мощные ядерные силы могут быть направлены на то, чтобы сдержать Соединенные Штаты, если в Южно-Китайском море разразится конфликт, к примеру, из-за Тайваня.

Лидеры Пекина также непременно наблюдают за активизацией сотрудничества между , Японией, Австралией и Индией.

Президент Китая Си Цзиньпин, похоже, полон решимости продемонстрировать статус великой державы, которая имеет мощный ядерный запас.

Во времена антагонизма холодной войны Соединенным Штатам и Советскому Союзу удалось договориться об ограничениях и даже о ликвидации некоторых ракет и ядерных боеголовок.

Поскольку Китай расширяет свои амбиции, он должен быть готов присоединиться к обновленному процессу контроля над вооружениями. Влиятельные государства также имеют большую ответственность — прежде только предотвратить катастрофу ядерной войны, резюмирует издание.

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