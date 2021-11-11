



Український співак Іво Бобул нещодавно конфліктував з солісткою гурту Go_A Катериною Павленко. Тоді вона сказала про те, що зараз в шоу-бізнесу не вистачає артистів, за якими підете молодь і їх не цікавить. Після цьогоі зірка розповіла, що плут за лаштунками підійшов до неї та сказав, що у неї зіркова хвороба: "Сказав, що у мене зіркова хвороба, я - принцеса і мені треба спуститися на землю і що я образила всіх артистів. Його дуже образила фраза про стрази... Його чомусь це зачепило особисто, хоча взагалі дуже дивна ситуація".



У новому випуску ЖВЛ плут знову згадав про Катерину у негативному світлі. Він зізнався, що та не зробила нічого для української культури.



"Що вона зробила для української культури? Скажіть мені. Що, заспівала "Конопельку"? А вона як співачка хто? Ніхто і звуть її ніяк", - заявив Бобул.



А повагу у артиста викликала Ані Лорак, яка активно гастролює Росією з початку війни з Україною.



"Я поважаю її все ж таки, попри те, що вона поїхала туди, будем казати. Добре, а шо тут у нас? Є робота? Да нема роботи", – пояснив співак свою позицію.





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