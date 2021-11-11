Резонансное интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл Опре Уинфри исчезло из YouTube-канала телеведущей.

Как пишут СМИ, ролик был удален без какого-либо предупреждения, информирует со ссылкой на .

Королевские эксперты и фанаты пары предполагают, что Опра решила "стереть следы своего сотрудничества" с парой, так как интервью, вероятно, стало причиной ухудшения здоровья королевы Елизаветы II.

Как известно, и не раз публично ее поддерживала. Не исключено, что исчезновение ролика связано с временной блокировкой и вскоре он вернется на канал.

Напомним, интервью герцогов Сассекских 8 марта 2021 года транслировал канал CBS и оно стало одним из самых рейтинговых шоу за всю его историю. Беседу посмотрели более 17 миллионов человек

Заявления пары вызвали широкий резонанс в соцсетях и СМИ. В частности, Меган , когда жила во дворце, а также страдала от суицидальных мыслей.

После выхода интервью на Опру и королевскую чету обрушилась волна негатива.

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