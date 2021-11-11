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Перекроем газ и дороги: Лукашенко пригрозил “безголовым мерзавцам” из ЕС
11.11.2021 14:55

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию Беларуси в ЕС, если против Минска введут новые санкции.

Лукашенко заявил, что обогревает Европу

как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беженцам на границе с Польшей перебрасывают оружие и боеприпасы с Донбасса, следовательно возможен вооруженный конфликт.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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