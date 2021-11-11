|"Танці з зірками" чвертьфінал: учасники станцюють з суддями шоу
|11.11.2021 14:55
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Цієї неділі, 14 листопада о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться чвертьфінал шоу "Танці з зірками". У проекті залишились 4 пари учасників, які боротимуться за перемогу у проекті.
Ведучими зіркового балкону стануть Маша Єфросиніна та Володимир Дантес.
Новий прямий ефір шоу буде повен новин, адже учасники танцюватимуть з суддями проекту під пісні Монатіка. Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна станцюють сальсу з Катериною Кухар під композицію "Каждый раз".
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар вийдуть на паркет з Максом Чмерковським.
Влад Яма стане партнером для танцю Дмитра Кадная та Аліни Лі та вони станцюють танго під пісню "Вітамін D".
Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук виконають хіп-хоп з четвертим суддею нового ефіру, яким став Монатік.
Також вперше в історії української версії шоу глядачі обирають, який другий танець танцюватимуть пари. На Інстаграм-акаунті шоу можна буде обрати між двома стилями танцю.
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