



Леся Нікітюк є активною користувачкою соціальних мереж. Блогерка часто публікує у Інстаграм свої фото у різноманітних образах, якими зачаровує фанатів.



Цього разу вона показала свій домашній аутфіт. У кадрі Леся позувала у чорному халатику, який підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги. Лук зірка доповнила неперевершеною зачіскою - накрутила локони та зібрала у високий хвіст. Макіяж у нюдових кольорах чудово довершив її образ.



Також не забула Нікітюк і про аксесуари- сонцезахисні окуляри у колір халатику, сережки та браслет.



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