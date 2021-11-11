|Леся Нікітюк показала свій домашній лук: зірка позувала у чорному халатику
|11.11.2021 15:35
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Леся Нікітюк є активною користувачкою соціальних мереж. Блогерка часто публікує у Інстаграм свої фото у різноманітних образах, якими зачаровує фанатів.
Цього разу вона показала свій домашній аутфіт. У кадрі Леся позувала у чорному халатику, який підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги. Лук зірка доповнила неперевершеною зачіскою - накрутила локони та зібрала у високий хвіст. Макіяж у нюдових кольорах чудово довершив її образ.
Також не забула Нікітюк і про аксесуари- сонцезахисні окуляри у колір халатику, сережки та браслет.
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