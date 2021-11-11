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Во львовском храме отреставрировали уникальные фрески XVIII века
11.11.2021 15:36
Во Львове в Гарнизонном храме XVII века украинские и польские реставраторы завершили продолжавшиеся семь лет работы по восстановлению уникальных фресок авторства Франциска Экштайна.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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