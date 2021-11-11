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Китай накрыл рекордный снегопад: есть погибший и более 5600 пострадавших
11.11.2021 15:55
Северо-восток Китая накрыл рекордный снегопад за последние 100 лет. В результате непогоды один человек погиб, а более 5,6 тысячи - пострадали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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