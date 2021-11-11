"Один садил за граффити на которых его рисовали с точкой на лбу, но в итоге сбежал в Ростов. Второй решил садить за фак себе. Какие у нас чувствительные президенты. Прям нежные как нарциссы. Я считаю, что "фак" президенту в - это бескультурщина, но давать за это срок - это бред", об єтом на своей страничке в Фейсбуке Борислав Береза, информирует со ссылкой на .

"Может лучше дать срок Зеленскому за нарушение 106 статьи Конституции Украины, тем более, что главный Суд уже официально зафиксировал это преступление в своём решении. Или может пора Зеленскому и его камарилье ответить за свою халатность, которая привела к гибели 74 857 украинцев от короны?

Но вот в чем я уверен, так это в том, что теперь, из-за эффекта Стрейзанд, фак Зеленскому станет чуть ли не официальным символом на всех протестах. Да, талантлив, чертяка, . Даже тут смог вляпаться. Интересно, а к лику святых он себя пока причислить не хочет? Организует церковь "Свидетелей Квартал-95" и себя назначит не только величайшим политическим лидером мира, но и Блаженнейшим Вовой. Если получится, то любую критику в свой адрес он сможет назвать "оскорблением чувств верующих" и садить людей по примеру Путина. А эта модель ему явно очень нравится", - иронизирует Береза.

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