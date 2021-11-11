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Instagram тестирует функцию напоминаний "Сделай перерыв"
11.11.2021 16:15
Instagram объявил, что на этой неделе начал тестировать новую функцию под названием "Сделай перерыв" (Take a Break), которая позволит пользователям напоминать себе, что нужно сделать перерыв в использовании программы через 10, 20 или 30 минут.
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