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Украина дополнительно перебрасывает к границе с Беларусью 8,5 тысяч силовиков
11.11.2021 16:25
Для защиты границы Украины с Беларусью дополнительно привлекут 8,5 тысяч военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полиции.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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военнослужащих
тысяч
госпогранслужбы
нацгвардии
полиции
Новости
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Комментарии
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#1
донбасс
03.01.2015 08:51
За преступления всегда рано или поздно прийдется отвечать его задерживала ген прокуратура новой республики а мы задерживаем как россияне вооружённых бандитов
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